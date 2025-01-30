Başkan Trump ABD’deki yasadışı göçmenleri Guantanamo’ya göndermeyi planladığını söyledi

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30/01/2025

Başkan Trump ABD’deki yasadışı göçmenleri Guantanamo’ya göndermeyi planladığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de yasadışı şekilde yaşayan ve ülkelerine sınırdışı edilemeyen 30 bin göçmenin tutulması için Guantanamo’da gözaltı merkezinin açılması talimatını verdiğini söyledi.

Başkan Trump Laken Riley Yasası olarak bilinen yasayı imzalamadan hemen önce yaptığı açıklamada, “Onları Guantanamo’ya göndereceğiz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump başka ayrıntı vermedi.

Küba’da bulunan Guantanamo’daki askeri üste ABD’nin terörle mücadelesi kapsamında gözaltında bulunan mahkumlar tutuluyor.

Trump'ın imzaladığı Laken Riley Yasası ne öngörüyor?

Başkan Trump’ın imzaladığı ve Georgia’da öldürülen hemşirelik öğrencisinin adını taşıyan Laken Riley Yasası, ABD’de yasadışı olarak bulunan ve hırsızlık ve şiddet içerikli diğer suçlara sahip kişilerin gözaltına alınmasını ve daha sonra da sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasayı imzaladığı törene Laken Riley’nin ailesi ve kardeşi de katıldı.

Yasayı bir “dönüm noktası” olarak tanımlayan Başkan Trump, yasanın çok sayıda hayat kurtaracağını söyledi.

22 yaşındaki Laken Riley 2024 yılı şubat ayında ABD’de yasadışı bulunan Venezuela vatandaşı Jose Antonio Ibarra tarafından öldürülmüştü.

Ibarra Kasım ayında suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.

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TAGS: Trump, ABD
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