Başkan yardımcısı seçimine YDP katılmayacak 

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminin 15 tur sonucunda tamamlandığını belirterek, meclisten ayrıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı YDP’nin Başkan yardımcısı seçimine katılmayacağını ifade etti.

Muhalefetin “geçersiz” olarak nitelendirdiği üç oy hakkında, irade beyanının doğru olduğunu ve Meclis İç Tüzüğü ile Anayasaya aykırılık teşkil etmediğini vurgulayan Arıklı, “Meclis içi seçimler, Anayasanın 95/4. Fıkrası gereği yargı konusu yapılamaz” dedi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“SON DURUM

Bugün 15 tur sonunda Meclis Başkanımızı seçmiş bulunuyoruz.

Muhalefet her ne kadar "Evet" hanesine yazılan 3 oyun "Geçersiz" olduğunu iddia etse ve tutanağa şerh düşmüş olsa da, bu durum Meclis İç tüzüğüne ve Anayasaya aykırı bir durum değildir

İrade beyanı, "Evet" kutusuna mühür vurmak sureti ile ortaya konulmuştur. Bu oyları kullananların iradesi "Red"" olsaydı, önceden olduğu gibi o kutuya mühür vurulur veya çift mühür vurmak sureti ile yakılırdı.

Muhalefetin bu konuyu mahkemeye götürmesi düşünülebilir. Bizim hukukçularımıza göre bu mümkün değildir. Meclis içi seçimler, Anayasanın 95/4. Fıkrası gereği yargı konusu yapılamaz.

İlgili madde, Meclis kararlarının "Milletvekilliğinin sona erdirilmesi", "Yasama dokunulmazlığının kaldırılması" ve "Olağanüstü durum ve Sıkıyönetim" kararlarının dışında kalan Meclis kararları ki "Meclis içi seçim sonuçları" (95/1 e) mahkemeye götürülemez ve Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.

Dolayısı ile bize göre Başkanlık seçimi bitmiştir.

Muhalefetten gelen bilgiye göre, onlar durum açıklığa kavuşuncaya kadar Başkan Yardımcılığına aday göstermeyeceklermiş. Saygı duyuyoruz.

Biz YDP olarak , bundan sonraki Divan seçimlerine katılmayacağımızı daha önce açıklamıştık. Bu karar doğrultusunda Milletvekilimiz Talip Atalay ile Meclisten ayrıldık.

Yeni Meclis Başkanımız Ziya Öztürkler hayırlı olsun.”