Başkan yeniden Çağıner seçildi
30/10/2024
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 35. Olağan Genel Kurulu birlik başkanlığına yeniden Dimağ Çağıner seçildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu da belirlendi.
Yönetim Kurulu listesi şöyle:
“I. GRUP: 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf tatil köyleri ve sağlıklı yaşam otelleri ile butik otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye;
Umut Gürtunç (The Korineum Golf & Beach Resort, Butik O.)
Ercan Turhan (Les Ambassadeurs Hotel, Butik Otel)
Tunç Şirintuna (The Colony Hotel, 5 Yıldız)
Süleyman Kansu (Salamis Bay Conti Resort Hotel, 5 Yıldız)
Alper Pınar (Merit Park Hotel, 5 Yıldız)
1. Yedek: Mehmet Mülayim (Concorde Tower Hotel, 5 Yıldız)
2. Yedek: Mehmet Eminsoy (Pia Bella Hotel, 4 Yıldız)
II.GRUP: 3, 2 ve 1 yıldızlı oteller, özel belgeli oteller ve 2. sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye;
Ercan Otçuoğlu (Altınkaya Hotel, 2.Sınıf Tatil Köyü)
Gülten Aşık Aytaç (Almond Holiday Village, Turistik Bungalov)
Erhan Özerden (Olive Tree Hotel, 3 Yıldız)
Fethi Özboğaç (Lapida Hotel, 2 Yıldız)
Niyazi Beydağlı (Denizkızı Hotel, 3 yıldız)
1. Yedek: Erkan Yeşilpınar (Bellapais Garden, Özel Belgeli)
2. Yedek: Buse Çelebi (Çelebi Garden, 2 Yıldız)
Disiplin Kurulu:
Çiğdem Özerçay (Atlantis Hotel)
Turgay Çağer (Rose Gardens Hotel)
Yayın Dalgıç (Mimoza Hotel)
Yedek: Ahmet Genç (Kaplıca Hotel),
Yedek: Ahmet Ratip ( Güneş Hotel)
Denetim Kurulu:
Eylül Özbilen (Grand Pasha Hotel, 5 Yıldız)
Ali Çaluda (Bare Hill H.V.)
Hilmi Birinci (Büyük Anadolu Hotel)
Yedek:Afet Berhas (Tervetoula Hotel)
Yedek: Samiye Kilim (Sempati Hotel)”30/10/2024 14:43