Başkan yeniden Ediz Taşkınçay

KKTC Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği 2. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Konferans Salonu’nda bugün (03.02.24) KKTC Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği 2. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlığa yeniden Ediz Taşkınçay seçildi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Milletvekili Hasan Taçoy ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu katıldı. Mali ve faaliyet raporları genel kurul tarafından onaylandı. Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Hasan Kaymakam yaptı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor:

“Başkan EDİZ TAŞKINÇAY, Asil üyeler; ÖZCAN AKGÜL, KEMAL GÜREŞCİOĞLU, MEHMET YÜKSELEN, KAVAZ ÖZ, YILMAZ SÜMERAKA, yedek üyeler; TÜRKER YAVUZ, ŞULE TOPUZ.

DİSİPLİN KURULU; HİKMET TURUNÇ, MUSTAFA DÖRTYILDIZ, MERVAN BAYRAKÇI

DENETLEME KURULU; HASAN KAYMAKAM, ALİ ARSLAN ve EFKAN ÖZBİÇER”

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ediz Taşkınçay, Birliğin kısa geçmişini anlatarak, birlikteliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ediz Taşkınçay, yetkililerden alüminyumdaki fonun bir daha gözden geçirilmesi talebini yineleyerek, kaçak iş gücünün önüne geçilmesini istedi. Taşkınçay, derneğin çok iyi yol aldığına değinerek daha da büyümeleri gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Taşkınçay, konuşmasında derneğe önemli destek sağlayan Sanayi Odası’na ve Başkan Kamacıoğlu’na teşekkür etti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, kendisinin de içinde bulunduğu sektörün önemine işaret ederek, derneğin büyüyüp gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını söyledi. Ali Kamacıoğlu, görev süresince dernek başkanının başarılı bir görev yürüttüğüne de değinerek, odanın kapılarının her zaman açık olduğuna işaret ederek, odada görevli bir personeli dernek koordinasyonu için atadıklarını ifade etti.

Milletvekili Hasan Taçoy konuşmasında, üretimin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde olunulduğu takdirde güçlü bir yapıya kavuşulacağını kaydetti. Hasan Taçoy, üretimin ne kadar önemli olduğunun artık farkedilir olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sektörün içinden geldiğine işaret ederek, bakanlık olarak sanayinin ara elaman ihtiyacının farkında olduklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, pandeminin üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, siyasilerin artık bunu anladığını ve kabul ettiğini söyledi. Sanayi bölgeleri yasasına da değinen Amcaoğlu, artık arsa dağıtımının adil olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasında üretimin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içinde olunduğu zaman her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini söyledi.