Başkan yeniden Şebnem Kuyucuoğulları

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nda (VERGİ-SEN), başkanlığa yeniden Şebnem Kuyucuoğulları seçildi.

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28/10/2022

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Başkan yeniden Şebnem Kuyucuoğulları

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nda (VERGİ-SEN), başkanlığa yeniden Şebnem Kuyucuoğulları seçildi.

VERGİ-SEN’in 12. Genel Kurulu’nun ardından yapılan toplantıda  yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan:  Şebnem Kuyucuoğulları, Genel Sekreter: Ediz Uzun, Mali Sekreter: Duygu Mısırlı, Genel Sekreter Yardımcısı: Necati Özsuzuslu, Üye Sorunları Sekreteri:  Feride Haciarif, Eğitim Sekreteri: Özlem Durmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Ali Hafız, Sosyal İşler Sekreteri: Mustafa İnçay, Bilgi  İşlem Sorumlusu: Halil  Koşucu, Örgütlenme Sekreteri: Kıymet Baytaroğlu, Lefkoşa bölge temsilcisi: Mustafa Çağateş, Girne bölge temsilcisi: Birsu Faruk, Güzelyurt bölge temsilcisi: Kemal Akbatu, Gazimağusa bölge temsilcisi: Rasiha Güneysu, İskele bölge temsilcisi: Zübeyde Olcaytuğ

Yedek üye: Kemal Sesigüzel, Yedek üye: Dursun Karal.

Denetleme Kurulu: Hasan Koçyiğit, Ünsal V. Keyfiala, Halit Kıryağdı

Disiplin Kurulu: Osman Göztaşı, Ali Akyürek, Şenol Çiner.”

28/10/2022 11:21
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TAGS: Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası
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