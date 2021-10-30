Başkan Yeniden Şevket Songur

KKTC Futboltenisi Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

KKTC Futboltenisi Federasyonu başkanlığına yeniden tek aday olan Şevket Songur seçildi.

Genel kurul divan başkanlığı Süleyman Göktaş tarafından yönetildi. Faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile aklandı.

Yeni dönemde yeni ekip ve yeni bir heyecanla futboltenisini yeniden eski günlerine geri getirmek için yola çıkıldığı belirtildi.

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: ŞEVKET SONGUR

ASBAŞKAN: HASAN BEKİROĞULLARI

GENEL SEKRETER: SERTAÇ MAYPA

MALİ SEKRETER: HİŞAM TARAZİ

ÜYE: AKIN ÖZKAN

ÜYE: MUSTAFA TARCAN

ÜYE: AHMET OKTAY

ÜYE: İSMAİL SOYDAN

ÜYE: MEHMET AKSUNLAR

ÜYE: SÜLEYMAN DEVECİOĞLU

ÜYE: DOĞUKAN DOĞU

DENETLEME KURULU:

BAŞKAN - ECE SONGUR

ÜYE - VİORİCA MAYPA

ÜYE - BEKİR BEKİROĞULLARI

CEZA KURULU:

BAŞKAN - FERAY ÖZKAN

ÜYE - EMİNE TARAZİ

ÜYE - İSMAİL SOYDAN

ÜYE - HÜSNİYE SİNELİ

ÜYE - MUSTAFA TARCAN

Merkez Hakem Komitesi:

BAŞKAN - HİŞAM TARAZİ

ÜYE - KATRİYE KONTOSOĞLU

ÜYE - MAKBULE NURTUNÇ

Saygılarımla,

Şevket Songur

KKTC Futboltenisi Federasyon Başkanı

Fifta Başkanı

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30/10/2021 11:34