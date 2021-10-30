Başkan Yeniden Şevket Songur
KKTC Futboltenisi Federasyonu başkanlığına yeniden tek aday olan Şevket Songur seçildi.
30/10/2021
KKTC Futboltenisi Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.
KKTC Futboltenisi Federasyonu başkanlığına yeniden tek aday olan Şevket Songur seçildi.
Genel kurul divan başkanlığı Süleyman Göktaş tarafından yönetildi. Faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile aklandı.
Yeni dönemde yeni ekip ve yeni bir heyecanla futboltenisini yeniden eski günlerine geri getirmek için yola çıkıldığı belirtildi.
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN: ŞEVKET SONGUR
ASBAŞKAN: HASAN BEKİROĞULLARI
GENEL SEKRETER: SERTAÇ MAYPA
MALİ SEKRETER: HİŞAM TARAZİ
ÜYE: AKIN ÖZKAN
ÜYE: MUSTAFA TARCAN
ÜYE: AHMET OKTAY
ÜYE: İSMAİL SOYDAN
ÜYE: MEHMET AKSUNLAR
ÜYE: SÜLEYMAN DEVECİOĞLU
ÜYE: DOĞUKAN DOĞU
DENETLEME KURULU:
BAŞKAN - ECE SONGUR
ÜYE - VİORİCA MAYPA
ÜYE - BEKİR BEKİROĞULLARI
CEZA KURULU:
BAŞKAN - FERAY ÖZKAN
ÜYE - EMİNE TARAZİ
ÜYE - İSMAİL SOYDAN
ÜYE - HÜSNİYE SİNELİ
ÜYE - MUSTAFA TARCAN
Merkez Hakem Komitesi:
BAŞKAN - HİŞAM TARAZİ
ÜYE - KATRİYE KONTOSOĞLU
ÜYE - MAKBULE NURTUNÇ
Saygılarımla,
Şevket Songur
KKTC Futboltenisi Federasyon Başkanı
Fifta Başkanı