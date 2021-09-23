Başkan yeniden Yurdaer Garip

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP) Girne İlçe Başkanlığı'na yeniden Yurdaer Garip seçildi.

TKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne İlçe Örgütü 1. Olağanüstü Kongresi geçen Cumartesi günü gerçekleşti. Girne ilçe merkezinde başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Divan Kurulu üyeliklerini Ayşe Buran ile Aliye Demirkaya'lı yaptı.

TKP geleneğine büyük hizmetleri geçen merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, Tahsin Mertekçi, Sonay Adem, Osman Kızılova ve İbrahim Koreli'nin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, ülkede paraya olan ihtiyaca ve para kaynaklarının artırılması için neler yapılması gerektiğine işaret ederek, TKP olarak hazırladıkları bir manifesto olduğunu ve el broşürü olarak halka ulaştırmak istediklerini söyledi.

Çakıcı, 2018 Genel Seçim bildirgesinde yer verdikleri Vergi, Tarım, Kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye tüzüğü, Polisin sivile bağlanması, Sosyal konut ve ücretsiz üniversite projelerine duyulan ihtiyacın gün koşullarında artarak devam ettiğini belirterek, halk için bıkmadan usanmadan plan ve projelerle yola devam edeceklerini kaydetti.

Bu Memleket Bizim Platformu içerisinde yer alan partilerin herhangi bir şekilde siyasi bir birlikteliği ön görmesi halinde TKP'nin içinde olacağını kaydeden Çakıcı, ancak böyle bir güç birliği ya da ittifaklaşmanın olmaması durumunda da "TKP kendi kadrolarıyla seçime girebilmek için çalışmalarını hızlandırmış durumdadır, yapılacak olan ilk seçimde de seçimlere girecektir" şeklinde konuştu.

Girne İlçe Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen Yurdaer Garip de konuşmasına üyelere teşekkür ederek başladı.

Garip, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, yönetime giren yeni arkadaşlarla bu dönem içinde daha fazla çalışacakları mesajını verdi. Girne bölgesinde yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgiler de aktaran Garip, "Üye sayımız günden güne artmaktadır. Geleceğe emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz" dedi.



Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde Girne İlçe Örgütü Başkanlığına yeniden Yurdaer Garip seçilirken, İlçe Yönetim Kuruluşu şu isimlerden oluştu:

“Elif Görem Gümüşmaden, Aliye Demirkayalı, Fatma Köroğlu, Gülşah Özkurşun, Seral Çetindal, Salih Ataser, Muhammet Gözay, Fatih Çevik, Servet Kara, Şefik Dereli. Yedek üyeler: Özcan Ölmez, Oğuz Karaçay.

Disiplin Kurulu: Önder Kalfa, Ertuğrul Bildağ, Mustafa Akça. Yedek Üye: Hüseyin Hakansoy. İlçe Denetçileri ise: Kemal Gözay, Oğuz Tanrısevdi. Yedek Üye: Hamza Çay.”

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23/09/2021 13:38