Başkana kızan Özakıncı antrenmana çıkmadı

Yeniboğaziçi yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ederken, camia Fırat Özakıncı’nın istifası ve kulüple yollarını ayırması haberi ile sarsıldı.

Herkes istifanın nedenini merak ediyor. Camia, kulüpten yapılan, “karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı” açıklamasını ise yetersiz buluyor.

Haber Kıbrıs’ın kulüp çevrelerinden derlediği bilgilere göre, sorun başkanla Özakıncı arasında yaşandı.

Antrenman için sahaya giden Özakıncı, futbolcuların gelmediğini gördü. Bu sırada başkanın futbolcuları toplayarak görüşme yaptığını öğrendi.

Antrenman saati yarım saat geçince, aracına binen Özakıncı tesislerden ayrılarak Lefkoşa’ya döndü.

Kendisine haber verilmeden sahada bekletilmesine isyan eden Özakıncı, araya giren diğer yöneticilerin ve başkanın ricasına rağmen geri dönmedi.

Bunun üzerine yönetim, “karşılıklı anlaşarak Özakıncı ile yolların ayrıldığı” duyuruunu yaptı.

Yeniboğaizçi’nin ileri gelenleri halen Özakıncı’nın geri dönmesi için girişimlerine devam etse de, sonuç alınamadı.

Kendine bilgi verilmemesine öfkelenen Özakıncı, geri dönüşü olmayan bir karar aldı.

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