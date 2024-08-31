 Başkan Harmancı'dan Göçük Altında Kalan İşçi İçin Açıklama

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu-Metehan yolundaki alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamasında, derin kanalizasyon geçişi sırasında toprak kayması sonucu bir işçinin göçük altında kaldığını belirten Harmancı, "Sivil savunma, itfaiye ve bölgedeki çalışma arkadaşlarımızın hızlı ve özverili çalışması sayesinde işçi kardeşimiz göçük altından çıkarıldı. Hastanede yapılan tüm tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmadı," dedi.

Harmancı, hızlı ve yerinde müdahaleleri için sivil savunma, itfaiye, hastane personeli ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. "Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan tüm ekiplere minnettarız," ifadelerini kullandı.

Harmancı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Biliyorsunuz çok yoğun ve herkes için yorucu 3 günlük bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bugün Osman Örek Caddesi’nde (Dereboyu- Metehan çemberi arası) her iki tarafı bir birine bağlayan derin kanalizasyon geçişi sırasında üzücü bir iş kazası yaşadık. Geçiş sırasında yaşanan toprak kaymasında bir işçimiz torpak altında kaldı, sivil savunma ve itfaiyemizin ile bölgedeki çalışma arkadaşlarımızın hızlı ve özverili çalışması sonucu göçük altında çıkarılan işçi kardeşimizin hastanede yapılan tüm tetkiklerinde herhangi çok şükür ki herhangi bir soruna rastlanmadı. Bu vesile ile hızlı ve yerinde müdahale ile her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan sivil savunma, itfaiye ve hastane personelimizin yanında çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."