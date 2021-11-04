''Başkanı değişti diye UBP’nin azınlık hükümetinde yaşattıkları unutulamaz''

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, erken seçime gitmeden önce bütçenin geçirilmesini istediklerini, “Erken seçim tarihi belirlenirken, bütçenin geçirilmesini daha çok destekleyeceğiz. Ülkenin önünü açmak için bütçeye destek verebiliriz” dedi.

2018 yılında bütçe geçirilmediğini ve büyük sıkıntılar yaşandığını anımsatan Rogers, aynı sorunları yaşamamak için bütçenin geçirilip erken seçime gidilmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Rogers, UBP’de başkanının değişmesi ile UBP’nin içinde bulunduğu azınlık hükümetinin yaptıklarının unutulamayacağını, azınlık hükümetinin birçok soruna ve fiyaskoya neden olduğunu kaydetti.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Meclis 2018’deki iradeyi yansıtmıyor”

Hükümeti kurma görevi alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun HP ziyareti hakkında konuşan Rogers, “Faiz Bey tüm siyasi partiler gibi yakın zamanda erken seçim istiyor. Meclis 2018’deki iradeyi yansıtmıyor. Azınlık hükümetinde partiler ve kişiler arası yaşanan sorunlardan dolayı Meclis toplanamıyor” dedi.

“Toplumsal mutabakat hükümeti istiyoruz”

HP’ye ziyaretinde Sucuoğlu’nun farklı hükümet modellerinden bahsettiğini ancak tam olarak bir modelden söz etmediğini anlatan Rogers, “HP’nin içinde olduğu ve olmadığı modellerden bahsetti ancak üçüncü modelden bahsetmedi. Azınlık hükümetleri kişilerin çıkarlarına göre etkileniyor. Saner Hükümeti kurulmadan da önce geniş tabanlı hükümet önerisi yaptık. Muhalefetin aza indirilmesi meclisteki partilerin birbirini denetleyeceği toplumsal mutabakat hükümeti istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zorlama ile kurulacak azınlık hükümetinden yana değiliz”

HP olarak zorlama ile kurulacak azınlık hükümetinden yana olmadıklarını vurgulayan Rogers, “UBP ile HP’nin sayısı azınlık hükümeti kurulmasına izin vermiyor. Teknokrat hükümeti olmasında ısrarımız yok. Zaten Sayın Sucuoğlu, teknokrat hükümetine sıcak bakmıyor. Büyük partilerle birlikte 37 sayısına ulaşılabilirdi” şeklinde konuştu.

“Bütçenin geçirilip erken seçime gidilmesini istiyoruz”

Normalde 31 Ekim’e kadar bütçenin meclise gönderilmesi gerektiğini ama bu konuda hiçbir çlışma yapılmadığını ve geç kalındığını belirten Rogers, “Erken seçim tarihi belirlenirken, bütçenin geçirilmesini daha çok destekleyeceğiz. Ülkenin önünü açmak için bütçeye destek verebiliriz. 2018 yılında bütçe geçirilememişti ve büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Aynı sorunları yaşamamak için bütçenin geçirilip erken seçime gidilmesini istiyoruz. Faiz Bey, erken seçim için ocak ayına sıcak bakıyor ancak bütçe geçirilmeden seçime gidilmemeli” dedi.

“Seçim yasası, Hukuk Komitesinde görüşülmelidir”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişiklikler konusunun Hukuk Komitesinde görüşülmesi gerektiğine vurgu yapan Rogers, “Daha önce hukuk ihlali yapılarak seçim tarihinin belirlenmesi için oluşturulan Ad-Hoc komiteye katılmadık. Ancak şimdi yasal değişiklik için Ad-hoc komite oluşturulabilir. Seçim ve Halkoylaması Yasası değiştirilmeli. Kapsamlı değişiklikler yetişmeyebilir ancak bazı düzenlemeler olabilir” diye ifade etti.

“İdari komite dışında hiçbir komite yaz ayında toplanmadı”

UBP’de başkanının değişmesi ile UBP’nin içinde bulunduğu hükümetin yaptıklarının affedilip affedilmeyeceği yönünde gelen bir soruyu yanıtlayan Rogers, UBP’de başkan değişti diye yapılanların unutulamayacağını, azınlık hükümetinin birçok soruna ve fiyaskoya neden olduğunu kaydetti.

Rogers, “Muhalefet olarak komitelere hep destek verdik. Meclisi toplayamadılar, komiteleri açamadılar. Muhalefet desteğiyle meclis ve komiteler açıldı. İdari komite dışında hiçbir komite yaz ayında toplanmadı” şeklinde konuştu.

“Hükümet istifa ettiği için yasalar geri çekildi”

Hükümetin istifa ettiği için yasaların geri çekildiğini ancak toplumda daha çok ses getirdiği ve beklenti olduğu için Tarım Bütçesi ile Muhaceret Affı Yasası’nın yeniden meclise getirildiğini anlatan Rogers, hükümetteyken büyük emekler verilerek hazırladıkları Belediyeler Yasası’yla muhalefetteyken de ilgilendiklerini, yasanın son şekline geldiğini ama ilgili komitenin hükümet tarafından çalıştırılamaması nedeniyle geçirilemediğini kaydetti.

Rogersi, “Cezaevi Teşkilat Yasasının geçirilmesi gerekiyor. Kan bankalarının yasal zeminini hazırlayan Kan Yasası, genel kurul nisap nedeniyle toplanamadığı için geçirilemedi. Evlilik Dışı Çocuklarla ilgili yasa da geçirilmedi. Bu yasalar seçim öncesi meclise getirilip geçirilebilir” dedi.

“KIB-TEK’i batırmak için üzerinde bir kara bulut var”

Hükümetin yanlış uygulamalarından bahseden Rogers, “KIB-TEK’e alınan kirli ve şaibeli yakıt var. Yakıt ve malzemeler için ihaleye çıkılmadan doğrudan alım yapıldı. KIB-TEK’i batırmak için üzerinde bir kara bulutlar oluşturuldu. Mağusa –İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı, birleşik kuruldan geçti belki mükemmel değil ancak düzenli yaşam getirecekti, ilgili kişilerin onayından geçti. O dönem UBP Genel sekreteri olan Ersan Saner’in çıkardığı engeller nedeniyle dönemin Başbakanı Ersin Tatar Resmi Gazete’de yayınlatmamıştı. Daha sonra belli kişilere göre plan düzenlendi ve Şehir Planlama Dairesi devre dışı kaldı” ifadelerini kullandı.

“İlaç Eczacılık Dairesi ilkel şartlar altında çalışıyor”

Uzun süredir devam eden ilaç sıkıntısının kabul edilmez olduğunu ifade eden Rogers, “İlaç Eczacılık Dairesi ilkel şartlar altında çalışıyor. Kayıtlar, bakkal hesabı tutulur gibi tutuluyor. İnternet altyapısı yok. Hangi ilacın girdiği ve çıktığı takip edilemiyor. Sağlık Bakanları bu konuyu çözmek için uğraşmadı. Sağlık alanında altyapıya yatırım yapılmalı. Temel Sağlık Dairesi de geliştirilmeli. Kanser ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi zorunludur. Hastaneden ilaç alınmak zorunda kalınmayacak bir sisteme girilmeli” şeklinde konuştu.

“İşe gelmeden maaş alanlar var”

Pandemi döneminde mevsimlik sağlık çalışanlarının kamuya alındığına işaret eden Rogers, “Daha sonra hemşire sınavı açıldı. Kadro dışında kalan hemşireler, mevsimlik işçi olarak çalışmaya devam ediyor. Sınavları geçen hemşireler kadrolanmalı ve kadro sayısı artırılmalı. İşe gelmeden maaş alanlar da var” diye ifade etti.

“Uluslararası aşı sertifikası sorunu çözülemedi”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin toplantı yapıp yapmadığı ve AB’nin neden aşı göndermediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Rogers, “İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, uzun süre toplantı yapılmadı ancak bir süre önce bir toplantı yapıldı. Aşı konusundaki bilgiler başkanlar seviyesinde oluyor. Aşı neden gelmiyor bilmiyorum. Hükümet, aşı konusunda şeffaf davranmadı. Elde olan aşı sayısı ve türü hakkında bilgi verilmiyor. Uluslararası aşı sertifikası sorunu halen çözülemedi. Ada Pass’ın Türkiye’deki HES kodu ile ilgili uyumlaştırılması da tamamlanamadı. Ülkeyi yönetenler bunlara ağırlık vermelidir” dedi.

“Teknoloji kullanılarak saldırılar yapılıyor”

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in, video skandalı konusunda kendisine komplo kurulduğu iddiasıyla UBP kurultayında Faiz Sucuoğlu’na destek verilmemesi çağrısını değerlendirmesi istenen Rogers, “Özel hayata saygı nedeniyle video skandalı konusuna değinmek istemiyorum. Akıllı telefonlarla birlikte yalan ve yanlış bilgiler yayılıyor. Tek sayfa gazeteler yayınlanıyor ve siyasiler hedef alınıyor. Teknoloji kullanılarak saldırılar yapılıyor. Bilişim Suçları Yasası geçti. Bilişim suçları ve insan ticareti gibi spesifik suçlarda mağdurlara yaklaşım konusunda polis eğitilmelidir, bu konulara karşı uzmanlaştırılmalıdır” diye konuştu.

“Polis, şantajcıların üzerine gitmeli”

Ersan Saner’in video olayına yeraltı örgütlerinin karıştığı ve kendisine şantajlar yapıldığıyla ilgili ifadeleri olduğunun hatırlatılması üzerine Rogers, polisin şantajcıların üzerine gitmesi ve bu olayı aydınlatması gerektiğini kaydetti.

Rogers, “Seçim gücü halktadır. Milletvekillerini halk seçer. Aynı işler yapılarak farklı sonuçlar beklenemez. Her siyasi aynı değildir. Muhaceret kayıtları gözden geçirilmeli. Kaynağı belli olmayan para içinde yaşayan ve suça karışan kişiler var. Polis üzerine gitmeli” diye ifade etti.

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04/11/2021 16:53