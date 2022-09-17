Başkanlardan örnek dostluk mesajı

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17/09/2022

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Başkanlardan örnek dostluk mesajı

Osman Uçaner Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları sahada fair play çerçevesinde mücadele ederken tribünlerde de kulüp başkanları arasında da dostluk mesajları takdir topladı.
Üç bin civarında seyirci maç boyunca takımına destek verirken istenmeyen hiç bir olayın olmaması sezon öncesi memnuniyet yarattı.
 Maç öncesi ve maç sonrasında bir araya gelen MTG Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ile DTB Kulübü Başkanı Bayar Piakobulu'nun  dostluk görüntüleri alkış topladı.

17/09/2022 19:29
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TAGS: Başkanlardan örnek dostluk mesajı
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