Başkanları açıkladı: "Kısa süre içinde transfer bitecek"

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24/07/2022

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Başkanları açıkladı: "Kısa süre içinde transfer bitecek"

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-jae'nin transferini bitirmeye yaklaştı. 

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 25 yaşındaki oyuncu için flaş bir açıklama yaptı. 

 Napoli Başkanı stoper oyuncusu için açıklamasında; "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." sözlerini sarf etti.

 İddiaya göre Kim Min-jae, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi oyuncunun bonservisi için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro ödeyecek ve transfer gerçekleşecek.

 Yıldız savunmacının sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde Roma'ya gitmesi ve ardından yeni takımına katılması bekleniyor. 

24/07/2022 09:38
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