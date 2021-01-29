Başkasına ait evi 260 bin TL’ye satmıştı 7 gün daha tutuklu kalacak

Ağustos – Aralık 2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da şahsına ait olmayan bir evi sahibinin bilgisi olmaksızın evin satılık olduğu beyanında bulunarak D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekarlıkla aldığı tespit edilen Muhammet Gökmen (E-46), şikâyet üzerine 27.01.21 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve 28.01.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Gökova, yemin altında verdiği şahadetinde, Ağustos – Aralık 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’da henüz soy ismi tespit edilemeyen Hamit isimli bir şahsa sahibinden habersiz satılık olduğunu beyan ederek D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Müştekinin 27 Ocak 2021 tarihinde adına devir işleminin olmadığını Tapu dairesinden öğrenmesi üzerine olayı polise aktardığını belirten PM Özoğlu, aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlının müşteki tarafından polise verileceğini öğrenmesi üzerine müştekiye 50 bin TL verdiğini, geriye kalan borcu için de bir borç senedi imzaladığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, henüz aranmakta olan ciddi miktarda para olduğuna dikkat çeken PM Gökova mesele ile ilgili alınacak ifadelerin de olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın selameti açısından zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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29/01/2021 17:32