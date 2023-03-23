Başkasına ait evleri kiralayan dolandırıcı yakalandı

Başkasına ait evleri kiralayıp sahtekarlıkla para temin eden zanlı yakalandı. (Kamalı Haber)

Sahtekarlıkla para temini suçlaması ile tutuklanan zanlı Shadi Rami Cafer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sultan Erboy zanlının farklı dönemlerde 6 kişiden sahtekarlıkla toplam 6625 STG ve 4200 Dolar nakit para aldığını ancak bu paranın tespit edilemediğini söyledi.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/03/2023 13:29