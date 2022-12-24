Başkasına ait karavanı sattı, tutuklandı

Lefkoşa’da bir park alanındaki karavanı başkasına satıp para temin eden 29 yaşındaki şahıs tutuklandı. Lefkoşa’da bir oto park alanı içerisinde duran karavanın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu karavanın M.G.(E-29) tarafından başka bir şahsı dolandırmak kastıyla “karavanın arkadaşına ait olduğunu ve kendisine alacağına karşılık satması için yetki verdiği” yalan beyanında bulunduğu ve karavanı 35 bin TL karşılığında sattığı belirlendi.

Sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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24/12/2022 12:13