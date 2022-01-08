Başkasının binasına zorla girdi 2 gün poliste tutuklu kalacak!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçlarında tutuklanan zanlı Jad Chakar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 7 Ocak 2022 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlı Jad Chakar, M.C’ye ait Yalvaç Sokak adresinde bulunan binaya bir cürüm işlemek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu tecavüzkar alet olan 106.5 cm boyundaki demir sopa ile alüminyum sürme kapı camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra bina içerisine girip mülke tecavüz edip yine içeride bulunan horoz ve kuş kafeslerini kırarak hasara uğratıp açılmalarını sağlayıp ayni yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis olay yerinde bulunan 106.5 cm boyundaki demir sopa emare olarak zapt edilmiş olduğunu ve zanlının tespit edilerek derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Ergüleç mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyetin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca verilen zararın maddi tespitinin de yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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08/01/2022 15:01