Başkasının evini satmaya kalkıştı

Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet İçin suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Cemre Akdağ ile birlikte teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet İçin ve Cemre Akdağ’ın Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet İçin’in 2022 Ekim ayı içerisinde dolandırma niyeti ile öncesinde de tanıdığı olan A. K' nın adına kayıtlı olan K.Kaymaklı adresinde yer alan konutu 130.000 TL nakit para karşılığında ve yine şuan kimin olduğu konusunda bir tespit olmayan başka bir evi 50.000 nakit parayı kaparo olarak İ. A.' ya sözlü olarak alıp, adı edilene söz konusu evleri satıp sahtekarlıkla kredi temin ettiğini belirtti. Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlı 14.12.2022 tarihinde KKTC 'ye giriş yaparken aleyhindeki derdest müzekkeresi ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, bu mesele ile ilgili olarak yaklaşık 2 aylık bir sürede tahkikat yürütüldüğünü, alınan tanık ifadelerinde zanlının tek başına hareket etmediği ve söz konusu evde kiracı olarak bulunup, tahliye konusunda ev sahibinin aleyhinde bir hukuk mücadelesi başlatmış olduğu Cemre Akdağ'ın da bu suça methaldar olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 200 biner TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

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20/12/2022 16:58