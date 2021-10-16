Başkasının kimliğine bürünerek araç kiraladı, tutuklandı

Gazimağusa’da 23 yaşındaki erkek şahıs, sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temininden tutuklandı.

12 Ekim Salı günü, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketine giden B.T.N.’nin (E-23), sürüş ehliyeti olmadığı için kendini başka bir şahıs olarak tanıtarak söz konusu şahsın kimliğine büründükten sonra, sahtekarlıkla kayıt temin ederek araç kiraladığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2021 12:20