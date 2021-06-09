Başkasının pasaportu ile çıkmak istedi, tutuklandı

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09/06/2021

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Başkasının pasaportu ile çıkmak istedi, tutuklandı

Ercan Devlet Havalimanı'nda başkası adına düzenlenen pasaport ile çıkış yapmak isteyen bir şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün sabah, saat 07.00 sıralarında, Ercan Devlet Havalimanı’nda D.E.B. (E-30), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Fransa pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak amacı ile görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi. 

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

09/06/2021 10:35
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TAGS: pasaport, fransa, sahte pasaport
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