Başkent Hentbola doydu

Hentbol Erkekler U16 ligine oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonunda oynanan 3 karşılaşmada, Alayköy – Yükseliş, YDÜ – UKÜ, Levent – MGA takımları karşı karşıya geldi.

Yükseliş’in Alayköy’ü, YDÜ’nün UKÜ’yü MGA’nın ise Levent’i mağlup ettiği günün sonrasında Hentbol U16 erkekler liginde dördüncü maçlar tamamlanmış oldu. Günün ilk karşılaşmasında Alayköy ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 13 – 6 önde kapatan Yükseliş sahadan da 27 – 13 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdüren taraf oldu. Yükseliş takımında Murat 10 gol kaydederek maçta ön plan çıkan isim oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise YDÜ ile UKÜ takımları karşılaştı. YDÜ’nün oyunun genelinde üstünlüğü elinde bulundurduğu karşılaşmada ilk devre 13 – 6 YDÜ üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda yine etkili oyununu devam ettiren YDÜ sahadan 24 – 16 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. YDÜ’de Hasan Bensel 7, Anver ise 6 gol kaydederek alınan galibiyet de ön plana çıkan isimler oldu.

Günün son maçında ise Levent ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli giden mücadelenin ilk devresini 12 – 9 önde kapatan MGA, sahadan da 21 – 19 galip ayrılarak günü galibiyetle kapattı. MGA’da Aras günü 12 golle tamamlarken, Levent’de en skorer isim 8 golle Akın oldu.

O G B M AG YG AV P

1 YDÜ 4 4 0 0 111 48 63 8

2 YÜKSELİŞ 4 3 0 1 97 59 38 6

3 UKÜ 4 2 1 1 79 77 2 5

4 DOĞU KENT 4 2 0 2 60 86 -26 4

5 MGA 4 0 1 3 46 68 -22 1

6 LEVENT 4 0 0 4 67 122 -55 0

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02/10/2022 11:01