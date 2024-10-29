Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, Lefkoşa bölge okullarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve diğer yetkililer katıldı.

TC, KKTC ve Atatürk bayraklarının taşındığı kortej, güzergah boyunca vatandaşlar tarafından alkışlandı. Pronto çemberinden başlayan kortej , askeri bando eşliğinde Dereboyu Avenue önünde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşma yaptığı etkinlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ekibi halk dansları gösterisi sundu.

-Tatar: “20 Temmuz 1974 bir dönüm noktası”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 101’inci yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Tatar, 101 yıl önce Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve hürriyetini kazandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye’den aldığı ilhamla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı meşale ile Kıbrıs’taki bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet aşkıyla sürdürdüğünü dile getiren Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Rum-Yunan ikilisine karşı verilen mücadeleye değinerek, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu kaydetti.

Eski Türkiye Başbakanı Adnan Menderes dönemindeki 1960 Kuruluş Anlaşmalarında, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortak olarak yerini aldığını ifade eden Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974’teki haklı müdahalesinin Kıbrıs’ta bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Anavatan Türkiye ile KKTC’nin iş birliği içerisinde halklarının, refahı, bekası ve geleceği için mücadeleye devam ettiklerini belirten Tatar, Mehmetçiğin Güneydoğu bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini korumak için olağanüstü bir gayret ve çaba içerisinde olduğunu ifade etti. KKTC’nin sınırlarının da halkın huzuru ve güvenliği için korunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa egemenlik temelinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının devamı ile mümkün olacağını yineledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ele ele gönül birliği içerisinde mücadele verdiğini belirten Tatar, Türk milletine şükranlarını sundu. Tatar, “Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

-Çavuşoğlu: “Bu azimle Türk milletinin geleceği daha da aydınlık olacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Bugün Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümü, hepimize kutlu olsun” diyerek, konuşmasına başladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Cumhuriyetin temellerini güçlendirmek bizlere nasip olmuştur” dedi.

Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır” sözüne atıfta bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Devleti yüceltecek olan, aydınlığa çıkartacak olan, halkımızı geleceğe taşıyacak olan başta öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerle birlikte Cumhuriyetin temellerini güçlendirmek, geleceğe taşımak ve yaşatmak için gece-gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“Ülkemizi aydınlığa çıkarmak için kahvelerde değil laboratuvarlarda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuşan Çavuşoğlu, bu azimle Türk milletinin geleceğinin daha da aydınlık olacağını belirterek, “Bu aydınlık bizi mutlaka bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaktır” vurgusu yaptı.

Cumhuriyeti emanet eden şehitlere ve gazilere saygı ve şükranlarını sunan Bakan Çavuşoğlu, hayatta olmayanların mekânlarının cennet olmasını diledi, hayatta olanlara sağlık ve sıhhat temenni etti.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, konuşmasını tamamladı.

Haber: Afet İlban Fotoğraf: Timuçin Yıldırım