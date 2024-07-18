Başkent’te dostluk buluşması

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18/07/2024

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Başkent’te dostluk buluşması

KKTC Hentbol Federasyonunun daveti üzerine ülkemizde bulunan Kepez Belediyesi Spor Kulübü dün akşam KKTC Hentol Federasyonu karması ile Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Kepez Belediyesi 28-26 kazanırken, izleyiciler mücadele gücü yüksek bir karşılaşmaya tanıklık etti. Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan yaptığı açıklamada Kepez Belediyesi Sor Kulübünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilerleyen dönemde bu gibi müsabakalara ağırlık vereceklerini söyledi.

18/07/2024 13:35
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