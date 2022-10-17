Başkentte kazanan Fenerbahçe
17/10/2022
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti.Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.Mücadele, 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Batshuayi, İrfan Can ve Rossi kaydetti.Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertiler, maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.7 puanlı Ankaragücü ise 17. basamakta kaldı.