Başkent'te Zorlu Randevu

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta, yarın akşam oynanacak olan Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile başlayacak.

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta başlıyor. Geçtiğimiz haftanın iki puansız ekibi Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü, ikinci haftanın açılış maçında mücadele edecekler. Karşılaşma Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Göçmenköy, geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği deplasmanında 4-0, Mağusa Türk Gücü ise kendi evinde Türk Ocağı'na 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatmıştı.

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta programı şöyle:

20 Eylül Cuma

Göçmenköy-MTG (Lefkoşa Atatürk Stadı-19.00)

21 Eylül Cumartesi

Binatlı-Gönyeli (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı-16.30)

Cihangir-Baf Ülkü Yurdu (Cihangir Stadı-16.30)

Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)

22 Eylül Pazar

Yenicami-Hamitköy (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)

Düzkaya-Küçük Kaymaklı (Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı-16.30)

Lefke-DTB (Lefke 16 Ağustos Stadı-16.30)

23 Eylül Pazartesi

Türk Ocağı Limasol-Çetinkaya (19.00-Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

19/09/2019 09:21