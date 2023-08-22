Basketbol Federasyonu 6 Eylül'de Genel Kurula Gidiyor
22/08/2023
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit Yaptığı Açıklamada 6 Eylül Çarşamba Günü Seçimli Olağan Genel Kurulun Toplanacağını Duyurdu.
Yapılan Açıklama Ve Genel Kurul Gündemi Şöyle;
Kktc Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’na Çağrı
KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile
06 eylül 2023 çarşamba günü saat 18.00’de kıbrıs türk spor yazarları derneği
konferans salonunda yapılacaktır. Tüzük gereği başkan adaylarının 01 Eylül 2023 cuma
günü saat 17.00’ye kadar federasyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
Gündem:
1.Nisap
2.Divan Kurulunun Oluşturulması
3.Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması
4.Mali Raporun Okunması ve Oylanması
5.Başkan Adaylarının Konuşması
6.Başkanlık Seçimi Oylaması
7.Kapanış
Federasyon İletişim:
Telefon:03922234310
Faks:03922236208