Basketbol Federasyonu 6 Eylül'de Genel Kurula Gidiyor

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit Yaptığı Açıklamada 6 Eylül Çarşamba Günü Seçimli Olağan Genel Kurulun Toplanacağını Duyurdu.

Yapılan Açıklama Ve Genel Kurul Gündemi Şöyle;

Kktc Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’na Çağrı

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile

06 eylül 2023 çarşamba günü saat 18.00’de kıbrıs türk spor yazarları derneği

konferans salonunda yapılacaktır. Tüzük gereği başkan adaylarının 01 Eylül 2023 cuma

günü saat 17.00’ye kadar federasyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gündem:

1.Nisap

2.Divan Kurulunun Oluşturulması

3.Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

4.Mali Raporun Okunması ve Oylanması

5.Başkan Adaylarının Konuşması

6.Başkanlık Seçimi Oylaması

7.Kapanış

Federasyon İletişim:

Telefon:​03922234310

Faks:​​03922236208