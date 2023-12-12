Basketbol Federasyonu yönetimi, kulüplerle bir araya geliyor

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12/12/2023

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Basketbol Federasyonu yönetimi, kulüplerle bir araya geliyor


KKTC Basketbol Federasyonu, yayınladığı basın bildirisi ile üye kulüplerle 13 Aralık Çarşamba akşamı saat 18.00’de federasyon binasında bir araya geleceğini duyurdu. Federasyon açıklamasında şeffaf ve adil bir yönetim anlayışından hareketle son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kulüplerle istişare edilerek, takip edilecek yolun kulüplerle birlikte belirlenmesi düşüncesi ile hareket edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Dün akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında 3 ayrı maddenin görüşülmesi kararı üretildiği açıklanırken, maddeler şu şekilde sıralandı;

1-Muhtemel bir Olağanüstü Genel Kurulda oy kullanacak kulüplerin belirlenmesi
2-Muhtemel Olağanüstü Genel Kurul tarihinin belirlenmesi
3-Söz konusu tarihe kadar devam edecek faaliyetlerin belirlenmesi

Ülke basketbolunun kalitesini arttırmak, genç yeteneklere destek olma misyonu ile hareket eden federasyon yönetiminin, ülke basketbolunu daha ileri taşıma hedefinde olduğu vurgulanan açıklamada, demokratik değerlerle ve açık iletişim yolu ile basketbol camiasını bir araya getirme çabasının süreceğinin altı çizildi.

12/12/2023 12:09
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TAGS: Basketbol Federasyonu, haber, kktc
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