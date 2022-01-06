Basketbol Federasyonu yönetimi, spor basını ile bir araya geldi

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyeleri, yeni MHK Başkanı Ecevit Alper’in de katılımı ile spor yazarları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu adına konuşan federasyon basın işleri sorumlusu Yurdakul Cafer, amaçlarının periyodik olarak bu sohbet toplantılarını yaparak basını doğru şekilde bilgilendirmek olduğunu belirtirken, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, başta bütçe olmak üzere yaptıkları çalışmaları ve yeni projelerini spor basını ile paylaşmayı arzuladıklarını belirtti.

Sohbet toplantısında söz alan yeni MHK Başkanı Ecevit Alper de göreve gelişinin ardından nasıl bir yol izleyeceklerini aktararak, çalışmaların somutlaşması ile daha net açıklamalarda bulunacağını belirtti.

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06/01/2022 17:58