Basketbol Federasyonu'nda başkan adayı yok

Basketbol Federasyonu'nun 6 Eylül Çarşamba günkü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı.

Başvuru yapan Ali Tüzünkan'ın tüzük gereği kriterlerini kapsayan belgeleri sunmamasından dolayı başkan adaylığı reddedildi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

6 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurul'u için 01/09/2023 tarihinde Sayın Ali Tüzünkan tarafından yapılan başkan adaylığı başvurusu federasyon tarafından incelemiştir.

Basketbol Federasyonu Tüzüğü'nün 28. maddesi gereği, başkan adayları tarafından sunulması gereken belgeler belirtilmiştir. Ancak, Sayın Tüzünkan bugüne kadar bu belgelerin tümü tarafımıza sunmamıştır.

Bu nedenle, 06/09/2023tarihinde yapılacak olan Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu için, 04/09/2023 tarihinden itibaren Başkanlık görevi için herhangi bir başvuru bulunmamaktadır.