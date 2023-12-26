Basketbol Federasyonu'nda Başkan Nasıroğlu
26/12/2023
Basketbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulunda Orhun Mevlit'in adaylıktan çekilmesiyle Ertuğ Nasıroğlu başkanlık görevine getirildi.
Tahir Soyer'in divan başkanlığında 9 kulüp temsilcisinin katıldığı kurulda faaliyet ve mali raporlar oyçokluğuyla onaylandı.
Orhun Mevlit görev sürelerinde yönetimiyle birlikte yaptıklarıyla ilgili bilgi verirken konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğimi açıkladı.
Ertuğ Nasıroğlu 2014-2017 yılları arasında Basketbol Federasyonu başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Yönetim Kurulu
Behzat Özçete, Ahmet Karaoğlan, Av. Ratibe O. Altunç, Eda T.Kutruza, Onay K. Kafadar, Elif Anıl Uyumsal, Nihat Yılmaz, Meyhmet Saylan