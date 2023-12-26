Basketbol Federasyonu'nda Başkan Nasıroğlu

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26/12/2023

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Basketbol Federasyonu'nda Başkan Nasıroğlu

Basketbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulunda Orhun Mevlit'in adaylıktan çekilmesiyle Ertuğ Nasıroğlu başkanlık görevine getirildi.
Tahir Soyer'in divan başkanlığında 9 kulüp temsilcisinin katıldığı kurulda faaliyet ve mali raporlar oyçokluğuyla onaylandı.
Orhun Mevlit görev sürelerinde yönetimiyle birlikte yaptıklarıyla ilgili bilgi verirken konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğimi açıkladı.
Ertuğ Nasıroğlu 2014-2017 yılları arasında Basketbol Federasyonu başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Yönetim Kurulu

Behzat Özçete, Ahmet Karaoğlan, Av. Ratibe O. Altunç, Eda T.Kutruza, Onay K. Kafadar, Elif Anıl Uyumsal, Nihat Yılmaz, Meyhmet Saylan

26/12/2023 19:11
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TAGS: Basketbol Federasyonu’nda Başkan Nasıroğlu
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