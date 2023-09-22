BASKETBOL FEDERASYONU'NDA GENEL KURUL 27 EYLÜL'DE

Basketbol Federasyonu'nda Olağanüstü Genel Kurul 27 Eylül Çarşamba günü toplanıyor. Başkan adayı olmamasından dolayı ertelenen kurul başkanlık seçimi gündemiyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde yapılacak.

Daha önce başkan adaylarının 26 Eylül Salı günü saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu'na müracaat etmeleri̇ öngörülmüştü ancak başkan adaylığına müracaat eden kişilerin adaylığı konusunda herhangi bir sorun yaşanması halinde itiraz süresi olması bağlamında 25 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu’na müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

Başkanlık seçimi için toplanacak Olağanüstü Genel Kurul gündemi şöyle;

1.NİSAP

2.BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI

3.BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI

4.DİLEK VE TEMENNİLER