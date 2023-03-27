Basketbol maçına holiganlar damga vurdu

Güney Kıbrıs’ta dün akşamüzeri Apollon ve Anorthosi basketbol takımları arasında oynanan kupa maçı sırasında çıkan olaylar sebebiyle maç yarıda kalırken, aralarından polislerin de bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Apollon –Anorthosi basketbol takımları arasında dün “Eleftheria” kapalı spor salonunda oynanan kupa maçı sırasında taraflar arasında olaylar yaşandığını, aralarında polislerin de bulunduğu birçok kişinin yaralandığını yazdılar.

Gazete, taraftarlar arasındaki olayların spor salonunun dışında başladığını ve kısa sürede salon içerisine de yayıldığını, holiganların ilk olarak kendi aralarında kavga etmeye ve karşılarına çıkan her şeyi yıkıp kırmaya başlamalarına rağmen daha sonra kendilerine müdahale eden polise yöneldiklerini yazdı.

Saha içerisinde kontrolden çıkan durumun bir süre sonra saha dışında da büyüdüğünü, holiganların polis arabalarına zarar verdiklerini ve yağmaladıklarını yazan gazete, saha dışında bir de yangın çıkması sonucunda yakında bulunan bir büfe ve otobüs durağının da zarar gördüğünü aktardı.

Basketbol karşılaşmasını canlı yayınlayan “Cytavision” ekibinin kamera ve teknik aletlerinin ve park yerindeki birçok aracın da zarar gördüğü vurgulanırken Rum polisinin olaylara göz yaşartıcı bomba kullanarak yanıt verdiği belirtildi.

Gazete olaylar sırasında yaralananların sayısına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer vermedi.

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27/03/2023 12:11