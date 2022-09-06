Basketbol U17 Kızlar Ligi başlıyor
Basketbol U 17 Kızlar Ligi bu akşam 2 karşılaşma ile başlıyor.
06/09/2022
Basketbol U 17 Kızlar Ligi bu akşam 2 karşılaşma ile başlıyor.
Levent, Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği, Koopspor, Larnaka Gençler Birliği ve Alsancak takımları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecekler.
Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de Levent – Akdeniz. Spor Birliği ile, saat 19.00’da ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi- Koopspor ile karşı karşıya gelecek
İlk haftanın son maçı olan Gençler Birliği – Koopspor erteleme maçı ise 25 Eylül’de oynanacak