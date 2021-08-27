Basketbolda 13 yaş altı için ‘EASY GAME’ zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu, alt yaş gruplarında yarışmacı bir anlayışın terk edilerek eğlenerek öğrenmeye öncelik verecek bir projeyi başlatıyor.

Federasyon, U13’ler için organize edilen ve ismi “Easy Game” olarak belirlenen organizasyonun yarın (28 Ağustos Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Belirlenen formatı da kamuoyu ile paylaşan federasyon yönetimi, 6 takımın yer alacağı organizasyonda kulüplerin uyması gerekenler de sıralandı.

Buna göre;

* U13 erkek oyuncular 2008-09-10 doğumlu olabilir

*U13+1 kız oyuncular 2007-08-09-10 doğumlu olabilir

*Maçlar Tek devreli lig statüsünde oynanıp bitecek.

*Adam adama savunma yapılacak. Ancak 12 sayı öne geçen takım rakibi 6,75’de karşılayacak.

*Skorboarda skor yansıtılmayacak

*Oyuncuların bireysel istatistikleri tutulacak

*Maçlarda 6 numara top kullanılacak

*Maç kadrosunda bulunan her sporcu en az 5 dakika görev almalıdır.(hangi sporcuların kaç dakika oynadığını swish uygulamasından görülebilecek

*Takım kadrosuna 16 sporcu yazıp 12 kişilik maç kadrosunda her maçta farklı oyunculardan oluşturabilecek

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27/08/2021 15:54