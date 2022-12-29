Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı.

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Alagöz Holding hem hücumda hem de savunmada iyi başladı ve Meesseman'ın skorer oyunuyla ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Sarı-lacivertli takım Şerife Alperi Onar'ın basketleriyle ilk çeyreği 23-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 12. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-25. Meesseman'ın üst üste basketleriyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık vererek üstünlüğü 14. dakikada tekrar ele alan (30-25) Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 42-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Boyalı alandan sayılar bulan Mersin temsilcisi, 26. dakikada öne geçti: 48-50. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, dış şutlardan kaydettiği sayılarla final periyoduna 58-56 üstün girdi.

Son çeyreğe takımlar 3 sayılık basketlerle başladı. İki takımın da potaya giderek bulduğu boyalı alan sayılarıyla son 5 dakikaya 69-69'luk eşitlikle girildi. Gray'in etkili hücum performansıyla Mersin ekibi 38. dakika içinde 7 sayılık üstünlük yakaladı: 73-80. Kalan bölümde hata yapmayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 84-78 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupayı ilk kez müzesine götürdü

Kadın basketbolunda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Alagöz Holding'le karşılaşan Mersin ekibi, ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 84-78 yendi ve kupaya uzandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019'dan sonra düzenlenen kupayı kazanan Mersin ekibi, bu sevinci ilk kez yaşadı. Mersin temsilcisi 2019'da o zamanki ismi olan Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol adıyla finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

Rakibiyle 3 yıl sonra bir kez daha finalde karşılaşan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sefer kupayı kazanan taraf oldu.

Kupayı daha önce 12 kez kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding ise 22. kez oynadığı final müsabakasından mağlup ayrıldı.

Kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu verdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kupasını maçtan sonra düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Karşılaşmayı salondan izleyen Kasapoğlu, teknik heyet ve oyunculara madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla birlikte verdi.

Bakan Kasapoğlu, tek tek sporcuları tebrik ettikten sonra Mersin ekibinin takım kaptanı Esra Ural Topuz'a kupayı teslim etti.

Kupanın ikincisi Fenerbahçe Alagöz Holding'e ise madalyalarını ve ikincilik plaketini ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

MVP ödülünü Chelsea Gray aldı

Finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li yıldızı Chelsea Gray aldı.

Maçı 19 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Gray, MVP ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok'un elinden aldı.

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29/12/2022 09:58