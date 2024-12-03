Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da sahibini bulacak

Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonun da ikincisi ÇBK Mersin'in karşılaşacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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03/12/2024

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Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da sahibini bulacak

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonun da ikincisi ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş görev alacak.

Ankara'da 20. final

29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.

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TAGS: Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara’da sahibini bulacak
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