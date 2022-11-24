Basketbolda Açılış Kupası programı belirlendi

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24/11/2022

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Basketbolda Açılış Kupası programı belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2022-2023 PROLİG sezonu Açılış Kupası ile başlayacak. 5 takımın yer alacağı Açılış Kupası, PROLİG öncesinde en önemli turnuvalardan biri olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl finalde GAÜ’yü yenen Koopspor’un kazandığı kupanın maç programı KKTC Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı.

2022-2023 sezonu PROLİG Açılış Kupası Fikstürü:

1.Hafta
19 Aralık    Ceasar L. G.Birliği-Marmara    19.30    İskele Spor Salonu
20 Aralık    Koopspor-GAÜ            19.30    Lefkoşa Atatürk S.Salonu

2.Hafta:
26 Aralık    GAÜ- Ceasar L. G.Birliği        19.30    Girne E.Apakan S.Salonu
27 Aralık    Çetinkaya-Marmara        19.30    Lefkoşa Atatürk S.Salonu

3.Hafta:
4 Ocak        Koopspor-Çetinkaya        18.00    Lefkoşa Atatürk S.Salonu
4 Ocak        Marmara-GAÜ                    20.00    Lefkoşa Atatürk S.Salonu

4.Hafta:
11 Ocak        Çetinkaya-GAÜ                18.00    Lefkoşa Atatürk S.Salonu
11 Ocak             Koopspor-Ceasar L. G.Birliği    20.00    Lefkoşa Atatürk S.Salonu

5.Hafta
17 Ocak        Ceasar L. G.Birliği-Çetinkaya    19.30    İskele Spor Salonu
18 Ocak        Marmara-Koopspor        19.30    Lefkoşa Atatürk S.Salonu

24/11/2022 12:18
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TAGS: Basketbol
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