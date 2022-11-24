Basketbolda Açılış Kupası programı belirlendi
24/11/2022
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2022-2023 PROLİG sezonu Açılış Kupası ile başlayacak. 5 takımın yer alacağı Açılış Kupası, PROLİG öncesinde en önemli turnuvalardan biri olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl finalde GAÜ’yü yenen Koopspor’un kazandığı kupanın maç programı KKTC Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı.
2022-2023 sezonu PROLİG Açılış Kupası Fikstürü:
1.Hafta
19 Aralık Ceasar L. G.Birliği-Marmara 19.30 İskele Spor Salonu
20 Aralık Koopspor-GAÜ 19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
2.Hafta:
26 Aralık GAÜ- Ceasar L. G.Birliği 19.30 Girne E.Apakan S.Salonu
27 Aralık Çetinkaya-Marmara 19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
3.Hafta:
4 Ocak Koopspor-Çetinkaya 18.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
4 Ocak Marmara-GAÜ 20.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
4.Hafta:
11 Ocak Çetinkaya-GAÜ 18.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
11 Ocak Koopspor-Ceasar L. G.Birliği 20.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
5.Hafta
17 Ocak Ceasar L. G.Birliği-Çetinkaya 19.30 İskele Spor Salonu
18 Ocak Marmara-Koopspor 19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu