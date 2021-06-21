Basketbolda büyük erkekler ve U-17 maçları başlıyor

Basketbol Büyükler ve U 17 Erkekler Ligi’nde play-off bugün başlayacak.

Lig’de ikinci sırada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ile üçüncü sıradaki Girne Amerikan Üniversitesi saat 20.00’de NEU RA Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Üç maç kazanım esasına göre oynanan yarı finalin ilk maçına Yakın Doğu 1-0 önde başlayacak. PlayOff’a ilk sıradan giren ve 1-0’lık avantaja sahip Koopspor’ladördüncü sırada yer alan Soyer Hacıganimler ise serinin ilk maçına 22 Haziran Salı akşamı Atatürk Spor Salonu’nda çıkacak.

Diğer yandan, Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı finaller başlıyor. Yarı final ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşılaşacak. GAÜ’nün 1-0 önde başlayacağı seride ilk maç Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. Yarı finalin diğer maçında, seriye 1-0 önde başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi, Soyerspor’la saat 17.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda mücadele edecek.

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21/06/2021 10:53