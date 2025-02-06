Basketbolda Büyükler Liglerine İki Sponsor

Basketbol Federasyonu erkekler ve kadınlar ligleri için isim sponsorluklarına imza att.

Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün Kılıf & Kılıf Direktörü Yahya Cem Günsür ile sponsorluk anlaşmasına imza koydu.

Kadınlarda sezon Takı & Takı adı altında oynanırken, erkeklerde de lig Kılıf & Kılıf adı ile oynanacak.

İmza töreni sonrasında Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu hem erkek hem de kadınlar ligi sponsorluklarına imza koymaktan son derece mutlu olduğunu ve hedeflerinin tüm ligleri sponsorluklarla oynatmak olduğunu açıkladı.

Hem erkek hem de kadınlara isim sponsor olan şirket direktörü Yahya Cem Günsür da Basketbol Federasyonu ile geçtiğimiz sezon başlattıkları birlikteliği iki önemli anlaşma yaparak büyüttüklerini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu açıkladı.