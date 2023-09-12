Basketbolda divan kurulunun gündemi seçimli genel kurul

Basketbol Federasyonu'nun 6 Eylül'de yapılan Olağan Genel Kurul’nda başkan adayı çıkmamasından dolayı ertelenen kurulla ilgili Divan Kurulundan açıklama yapıldı.

Daha önce alınan karar gereği başkanlık seçiminin 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda toplanacağı duyuruldu.

6 Eylül'deki Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği̇ başkan adaylarinin 26 Eylül Salı günü saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu'na müracaat etmeleri̇ gerektiği hatırlatıldı.

Genel kurulda değişen tüzük maddelerinin uygunluğu konusunda Spor Dairesi'nin kararı beklenirken, Başsavcılığın da görüşü ışığında başkanlık seçimine gidileceği belirtildi. Divan Kurulu değişiklik yapılan maddelerde onay alınması durumunda yeni düzenlenen tüzükle, reddi durumunda üç yıldır yürürlükte bulunan tüzükle adayların müracaatının kabul edileceğini açıkladı.

27 Eylül'de başkanlık seçimi için toplanacak Olağanüstü Genel Kurul gündemi şöyle;

1.NİSAP

2.BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI

3.BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI

4.DİLEK VE TEMENNİLER

5.KAPANIŞ