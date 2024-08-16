Basketbolda dünya sıralamasına olimpiyat etkisi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

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16/08/2024

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Basketbolda dünya sıralamasına olimpiyat etkisi


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - ABD 838.8 
2 - Sırbistan 758.9
3 - Almanya 755.3 
4 - Fransa 753 
5 - Kanada 747.8 
6 - İspanya 746.7 
7 - Avustralya 732.5 
8 - Arjantin 731.1 
9 - Letonya 711.4 
10 - Litvanya 698.9

16/08/2024 11:10
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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