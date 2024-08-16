Basketbolda dünya sıralamasına olimpiyat etkisi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.
16/08/2024
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.
Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 - ABD 838.8
2 - Sırbistan 758.9
3 - Almanya 755.3
4 - Fransa 753
5 - Kanada 747.8
6 - İspanya 746.7
7 - Avustralya 732.5
8 - Arjantin 731.1
9 - Letonya 711.4
10 - Litvanya 698.9