Basketbolda “Easy Game” zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve “Easy League” olarak adlandırılan U13 kategorisi için bugün Basketbol Federasyonu’nda federasyon temsilcileri ve kulüp yetkilileri bir araya geldi. Toplamda yedi takımın katılacağı lig 22 Temmuz Cuma günü başlayacak. Tek devrelik olarak yapılacak ligde mücadele edecek takımlar Alsancak, Akdeniz Spor Birliği, Koop Spor, Levent, Levent Gelişim, Soyer Spor ve YDÜ olurken, ligin fikstür çekimi de gerçekleştirildi.

Çekilen kura sonrasında lig 22 Temmuz’da Soyer-YDÜ ve Koop-Akdeniz arasında Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçlarla başlayacak.

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16/07/2022 17:22