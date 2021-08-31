Basketbolda gözler 3x3 turnuvasında

KKTC Basketbol Federasyonu ülkemizde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Tüm dünyada popüler olan 3x3 basketbol turnuvası için bir süreden beridir devam eden yoğun hazırlıklar tamamlanırken, organizasyon yarın Girne’de başlayacak.

5 ayrı kategoride mücadele verilecek

Son olarak olimpiyatlara eklenen ve Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yer alan 3x3 turnuvası için Basketbol Federasyonu kendi imkanlarını kullanarak özel bir zemini adaya getirdi ve Girne’de maçların oynanacağı Ramadan Cemil Meydanı organizasyon için hazır hale getirildi.

1 Eylül Çarşamba günü saat 17.30’da başlayacak olan turnuva için 5 ayrı kategori belirlendi. Buna göre U15, U17, büyükler yanında 36-50 yaşı kapsayan Master A ve 50 yaş üstüne hitap edecek Master B kategorilerinde mücadele verilecek.

Kayıtlar devam ediyor, geç kayıt imkanı da sağlanıyor

4 gün sürecek turnuvaya katılım ücretleri de açıklanırken, U15 ve U17’lerde takım başına 200 TL, diğer kategorilerde ise takım başına 300 TL ödenecek. Geç kayıt imkanı da verilen organizasyona federasyonun belirlediği 0542 854 19 35 numaralı WhatsApp hattından mesaj yolu ile de kayıt yapılabilecek. Bu yöntemle kayıt yapacak olanlar ödemelerini Asbank’a ait IBAN hesabına yatırım yapabilecek.

TBF hakemlerinden Murat Ciner hem eğitim verecek hem maç yönetecek

Bir oyuncunun en fazla iki kategoride oynayabileceğini ancak bir takımın sadece tek bir kategoride yer alabileceği 3X3 turnuvasında uluslar arası kurallar uygulanacak. Bu alanda Türkiye’deki 3X3 hakem eğitimi veren iki isimden birisi olan Türkiye Basketbol Federasyonu’na (TBF) bağlı hakemlerden Murat Ciner 4 günlük turnuvayı takip edecek, hakemlere eğitim verecek ve bazı maçlarda görev alacak.

Oyuncuların en geç 72 saat önceden yapılmış PCR sunması zorunlu

Skorbord, süre ve diğer tüm detayların uluslar arası kurallara göre olacağı turnuvada yer alacak tüm sporcuların en geç 72 saat önceden yapılmış PCR veya antijen sonuçlarının hazır olması istendi. Girne’deki turnuvanın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde Lefkoşa’da 3X3 turnuvası düzenlenmesi için hazırlıkların da devam ettiği açıklandı.

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31/08/2021 11:50