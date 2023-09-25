Basketbolda Hareketli Saatler

Basketbolda olağanüstü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta başkan adaylığına başvuru yapan Mehmet Doğanöz geri çekildiğini açıkladı.

Yönetiminde koordinatör olarak görev verilen Ali Tüzünkan ile yönetimsel prensipler konusunda anlaşmazlık yaşayan Doğanöz'ün çekilme kararı sonrası divan kurulu tarafından görüşmeye davet edildiği belirtildi.

27 Eylül'deki genel kurul için başkan adaylığı başvuruları bugün saat 17.00'de sona erecek.

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