Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor
YAYIN TARİHİ:
04/12/2024
Basketbolda KTSYD Kupası için geri sayım başladı. Erkekler Ligi ve Kadınlar Ligi yanı sıra Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası kuraları 5 Aralık perşembe yarın saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Erkekler Ligi’nde Larnaka Gençler Birliği, Marmara, Cortado Adaspor, Gönyeli, Soyer Aksu, Base Girne Basketbol, Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya, Canbulat, İskele Gençlik, Soyer Gelişim ve Base Gelişim takımları lig için başvuru yaptılar.
YAYIN TARİHİ: