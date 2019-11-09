Basketbolda KTSYD Kupası Koopspor’un

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Basketbol Federasyonu ve Telsim işbirliğinde organize edilen KTSYD Kupası’nda şampiyon Koopspor oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün akşam oynanan final maçının ilk yarısını 11 sayı farkla 30-19 geride tamamlayan Koopspor, özellikle 4. periyottaki etkili oyunu ile son bölümlerde üstünlüğü yakaladı ve mücadeleyi 54-49 kazanarak KTSYD Kupası’nın sahibi oldu.

Koopspor’un Sırp oyuncusu Ivan Miskovic 14 sayı-8 ribaundluk performansı ile spor yazarları tarafından maçın MVP’si ödülüne layık görüldü.

Maç sonrasında hakemlere, turnuva ikincisi YDÜ’ye ve turnuva şampiyonu Koopspor’a kupa ve madalyalarını Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar birlikte verdi.

09/11/2019 15:09