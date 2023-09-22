Basketbolda Mehmet Doğanöz başkan adayı

Basketbol Federasyonu'nda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Mehmet Doğanöz başkanlık görevi için Tahir Soyer başkanlığındaki divan kuruluna başvuruda bulundu.

6 Eylül tarihinde olağan genel kurulda başkan adayı çıkmadığı için divan kurulu tarafından ertelenen kurula başkan adaylığı başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Tüzük değişiklik girişiminde bulunan ancak kurulda onay verilse de usul nedeniyle onaylanmayan tüzük değişiklik maddeleri yürürlüğe girmediği için başkan adaylığı konusunda çalışma yapan Ali Tüzünkan, basketbola 5 yıl hizmet şartını yerine getirmediğinden adaylığa başvuramayacak.

Mehmet Doğanöz'ün adaylık başvurusunda Ali Tüzünkan da hazır bulunurken, Tüzünkan'ın, Doğanöz'ün yönetim kurulu listesinde olduğu belirtildi.

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