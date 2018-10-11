Basketbolda MHK, hakemleri topladı

Basketbolda yeni sezon öncesinde MHK’da hazırlıklara başladı.

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu çağrısıyla toplanan Hakemler yeni sezon öncesinde kural değişiklikleri üzerinde çalıştılar. Yaklaşık iki hafta önce sezonu antrenman yaparak açan hakemler önceki gün yaptıkları toplantıda kural değişikliklerinin yanı sıra yeni sezonda nelerin yapılacağı konusunda da görüş alışverişi yaptı.

Yapılan açıklamada sezon öncesinde 16 Ekim tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu eğitmenlerinden Murat Biricik’in ülkemize geleceği ve Basketbol hakemlerine seminer vereceği belirtildi.

Kaynak: brtweb - spor