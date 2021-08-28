Basketbolda muhteşem organizasyon

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28/08/2021

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Basketbolda muhteşem organizasyon

KKTC Basketbol Federasyonu, 13 yaş altı için şenlik havasında bir organizasyona imza attı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, ‘Easy Game’ olarak nitelendirilen etkinlikte skor tutulmayarak çocukların basketboldan keyif alması ve sadece spora odaklanması sağlanırken, kız erkek karışık şekilde mücadeleye de izin verilmesi ile tam bir basketbol şöleni yaşatıldı.

6 takımın mücadele ettiği organizasyonda hem sporcular, hem onları yetiştiren antrenörler, hem de sporcu aileler basketbolun keyfinin yaşandığı bir gün geçirdiler.

28/08/2021 17:52
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TAGS: Basketbol, organizasyon, spor
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