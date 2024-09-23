Basketbolda Olağanüstü Genel Kurul 28 Eylül’de

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23/09/2024

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Basketbolda Olağanüstü Genel Kurul 28 Eylül’de

 

Basketbolda Olağanüstü genel kurul 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Federasyon yönetim kurulu 18 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda  28 Eylül 2024 saat 10.00’da TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü’nde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldı. 
Genel kurulda 13 kulüp oy verebilecek.
Genel kurul gündeminde Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar  okunarak aklanması, Denetleme Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Ceza Tahkim Kurulu Üyelerinin seçimi gerçekleşecek.

23/09/2024 10:45
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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