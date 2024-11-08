Basketbolda sular durulmuyor

KKTC Basketbol Federasyonu’ndan yanıt alamayan, Marmara Spor Kulübü, hakkını “Genel Ceza Kurulundan” istemek zorunda kaldı.

Basketbolda Koop Spor’un, KKTC Basketbol Federasyonu’nu, Spor Dairesine bağlı “Genel Ceza Kurulu’na şikayetinden sonra, Marmara Spor Kulübü de, ligde transferi uygunsuz oyuncu oynatıldığı ve ligin seyrinin değişmesine sebep olunduğu gerekçesiyle, Federasyona yaptığı başvuruya 3 ayı geçmesine rağmen yanıt almaması üzerine Spor Dairesi’ne bağlı, Genel Ceza Kurulu’na başvurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada ;

Yeni sezonda, federasyon yönetimi ne kural getirdiyse uyduk. Ne başka kulübün oyuncusunu usulsüzce oynattık, ne de etik ve kural dışı davranışlara yöneldik.

Bizim kurallara uyduğumuz gibi, diğer kulüplerin de uymasının, sporun ruhunda olan, adil yarışma koşulları açısından önemli olduğuna inandık.

Ne yazık ki KKTC Baskebol Federasyonu bazı kendini imtiyazlı sanan kişi ve kulüplerin farklı niyetlerine alet edilmek isteniyor.

31 Temmuz 2024 tarihinde KKTC Basketbol Federasyonu’na yazılı başvurarak, Koopspor’un yaptığı itiraz neticesinde, Genel Ceza Kurulu tarafıdan alınan kararların Temur Rüstemov’un Koopspor oyuncusu olduğunu açık bir şekilde belirttiğini ifade ettik.

Genel Ceza Kurulu kararlarının, herhangi bir hukuki itiraz, farklı bir netice ile sonuçlanana kadar, güncel ve uyulması gereken, en üst hukuki karar olduğunu, bu kararlar doğrultusunda, sporun ruhunda olması gereken, adalet, ahlak ve eşitlik yanında, her medeni yurttaş ve kurumun hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerekliliği ve düzenlenen 2024 Extend Büyük Erkekler Ligi 2. devresinde Temur Rüstemov’un, usule aykırı olarak, Caesar Larnaka Gençler Birliği takımında oynadığı müsabakaların neticesine tesir etmesinden, transferinin, herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadan ve usüle uygunsuz olduğunun tescilinden dolayı, Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin ligin 2. Devresinde oynadığı tüm maçlardan diskalifiye edilip, sıralamasının yeniden düzenlenmesini talep ettik.

Federasyon ile sözlü görüşmelerimizde ve hatta bazı görsel basına, Federasyon yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda ise, Genel Ceza Kurulu’nun karararına ters olarak, Temur Rustemov’un transferinin, Koopspor’un ligden çekilmesi sonrası, serbest transfer olarak gerçekleştiği yönünde, beyanlar bulmak mümkündür. Federasyon yetkililerine, Temur Rüstemov’un, kendi yayınladıkları, 2024 Extend Büyük Erkekler Ligi Yarışma Yönergesi’nin 6. Maddesinin 1. bölümünde açıkça belirttiği; “Son kadro bildirim tarihleri, ikinci devrenin ilk maçından önce Federasyona bildirilecektir.”maddesini hatırlattım. Buna göre ligin 2. Devresinin ilk maçı 22 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Marmara Spor Kulübü ile Soyer Spor Kulübü arasında oynamış olup, katılımcı tüm takımların bu tarihten önce kadrolarını bildirmekle mükellefti ve bu tarihte Temur Rüstemov, Koopspor’un, KKTC Basketbol Federsayonu’na sunduğu takım listesinde yer alıyordu. Dolayısı ile bu tarih sonrasında tüm takımlar listelerini federasyona sunmuşken herhangi bir oyuncunun serbest transferi mümkün değildir. Bunu, kendilerine sözlü olarak da anlattık.

O tarihten bugüne tarafımıza federasyondan herhangi bir yanıt verilmeyerek bize hakkımızı genel ceza kurulunda aramaktan başka çare bırakılmamıştır.

Marmara Spor kulübü olarak biz, hukukun üstünlüğünden ve adaletten yanayız. Bu doğrular üzerine haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz.